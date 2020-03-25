تفاصيل إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أعلن المقر الملكي بلندن "كلارنس هاوس" عن إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا التاجي، وذلك بعد أن أجريت عليه الاختبارات اليوم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "the sun"، أن بعض الأعراض الخفيفة ظهرت عليه ولكنه لا يزال في صحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي. بعد أن أجريت عليه الاختبارات اليوم.وبحسب ما ذكرت صحيفة "the sun"، أن بعض الأعراض الخفيفة ظهرت عليه ولكنه لا يزال في صحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.

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