الاقتصاد الفلسطينية توقف استيراد منتجات شركة إسرائيلية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن وقف استيراد منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للسوق المحلية، بعد إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا، وإدخال 15 آخرين إلى الحجر الصحي، وفقًالموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة إن فرقها تعمل على سحب منتجات الألبان من إنتاج مصنع "ألون هتبور" الإسرائيلي المشكوك فيه، حفاظاعلى صحة وسلامة المستهلك.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاكتفاء باستهلاك المنتجات الوطنية، مشيرة إلى أن المورد لمنتجات "تنوفا" إلى السوق الفلسطينية توقف عن توريد كميات جديدة من المصنع المذكور لمدة 5 أيام، تبعا للتدابير الصحية المعمول بها.
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