"كورونا" يجتاح جنوب أفريقيا.. عدد المصابين تجاوز 700

قال وزير الصحة الجنوب أفريقي، الأربعاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفزت مرة أخرى إلى 709 حالات، في وقت تستعد فيه البلاد، صاحب أعلى معدل للحالات في أفريقيا، للإغلاق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأعلن وزير الصحة زويلي مخيزي الإحصاءات الجديدة على شاشة التلفزيون الحكومي وأشار إلى عدد من الحالات التي تثير القلق في مقاطعة فري ستيت بين الحاضرين في تجمع كنسي حيث تمالإبلاغ عن خمس حالات، جميعها كانت لأشخاص سافروا إلى الخارج مؤخرًا. وأعلنت جنوب أفريقيا بدء الإغلاق يوم الجمعة.
وتجاوز تعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا 2000 حالة، مع إعلان ليبيا اكتشاف حالتها الأولى. وإعلان 44 دولة من أصل 54 دولة اكتشاف إصابات بالفيروس.
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