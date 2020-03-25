ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 333 مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 333 مصابا، بزيادة 29 حالة إصابة خلال 24 ساعة الأخير، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان الوزارة: "لغاية تاريخ 25/3/2020 بلغ عددالحالات المثبتة مخبريا في (مستشفى الحريري الجامعي) ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 333 حالة".
ولفت البيان إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة جميع الحالات التي شخصت فيمختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها، وقد تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى، وجاءت النتيجة سلبية.
وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بخاصة التزام الحجر المنزلي وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.
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