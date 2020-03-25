أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تعرض البنية التحتية المعلوماتية للجيش الروسي لأكثر من 25 ألف هجمة إلكترونية من الخارج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال شويغو، اليوم الأربعاء، خلالكلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي: "لقد أصبح الفضاء المعلوماتي أحد مسارح العمليات العسكرية في الوقت الحاضر.. لقد تعرضت البنية التحتية المعلوماتية للقوات المسلحة الروسية لأكثر من 25 ألف هجمة إلكترونية من خارج البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفي الوقت نفسه ترتفع أعدادها بنسبة 12 بالمئة في المتوسط كل عام".
وتابع الوزير قائلا: "نحن مستعدون لهذه المعركة. وبالطبع، كنت أود لو كان مساعدوهم داخل البلاد [القراصنة الإلكترونيون] أقل".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الروسي: تعرضنا لآلاف الهجمات الإلكترونية الخارجية خلال 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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