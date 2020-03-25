ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 333 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنها تقوم بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية، والتي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها.

وشددت الوزارة على جميع الحالات الإيجابية التي تم فحصها في المختبرات الخاصة غير المعتمدة، والتي لا يعاني أكثرها من أعراض مرضية التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه.

وأكدت الوزارة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.