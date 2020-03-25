بوتين يعتزم توجيه خطاب للأمة بشأن فيروس كورونا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخاطب الأمة الروسية، اليوم الأربعاء، حول تفشي فيروس كورونا المستجد عبر شاشات التلفزيون، فيما يعد حدثاً نادراً.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين «سينتهي الرئيس قريباً من صياغة كلمته للمواطنين»، على أن يتوجه إليهم في غضون ساعات عدة.