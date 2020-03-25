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الحكومة الفلسطينية تؤكد تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في الضفة

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أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس المستجد في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي في رام الله، إن الإصابتين لفتاة عشرينية في رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، ولامرأة ستينية من شمال غرب القدس والعدوى غير معروفة المصدر.

وأضاف أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 62 مصاباً، منهم 16 مصابا تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية.

وذكر ملحم أن العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى تم تخصيصه لهذا الغرض.

 

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