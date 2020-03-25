"الناتو" يتولى نقل معدات طبية من الصين إلى أوروبا لمكافحة كورونا

أعلن حلف الناتو توليه رحلة الشحن للمعدات الطبية والأدوية والمسلتزمات المختلفة من الصين إلى أوروبا وفي ثاني رحلة من نوعها.
وهبطت طائرة شحن تحمل عدة أطنان من الإمدادات الطبية من الصين، بما في ذلك أجهزة التنفس الحيوية والملايين من الأقنعة في مطار باردوبيتشي بجمهورية تشيك، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي استفحلت عوارضه في غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه الرحلة هي الثانية من نوعها إلى جمهورية تشيك، حيث من المقرر القيام برحلات أخرى إلى تشيك وسلوفاكيا في الأيام المقبلة.
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