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أسرى فلسطينيون يحتجون على إهمال الاحتلال تدابير الوقاية من كورونا

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قالت مصادر فلسطينية إن أسرى فلسطينيين أحرقوا أمتعتهم اليوم الأربعاء، داخل سجن إسرائيلي احتجاجاً على الإهمال الممارس بهم في ظل خطر تفشي فيروس المستجد.

وأبلغ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدري أبو بكر الصحفيين في رام الله، أن الحادثة وقعت في سجن "نفحة" الإسرائيلي بعد أن أشعل الأسرى النار بأمتعتهم ما أدى إلى أضرار مادية دون إصابات.

وذكر أبو بكر أن الأسرى احتجوا على عدم استجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالب الأسرى بشأن توفير التدابير الصحية اللازمة لحماية الأسرى من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الأسرى الفلسطينيون شرعوا أمس بخطوات احتجاجية على عدم حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

 

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