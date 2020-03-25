ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 658

أظهر الموقع الرسمي للحكومة الروسية المعني بالتصدي لفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد قفز إلى 658 بعد تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد الحالات بلغت 163 إصابة.
كان تقرير سابق نشره موقع إلكتروني يراقب انتشار فيروس كورونا في روسيا قد ذكر أن العدد الإجمالي للإصابات 516.
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