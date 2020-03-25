ألمانيا: الديمقراطية البرلمانية لن تُعلق حتى في وقت الأزمات

أكد رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله، أن الديمقراطية البرلمانية لن تُعلق حتى في وقت الأزمات.

وقال شويبله، اليوم الأربعاء، في مستهل النقاش والتصويت البرلماني على حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد، إن القوانين الموسعة التي وافقت عليها الحكومة لمكافحة الوباء، تتطلب الآن أيضاً موافقة البرلمان الاتحادي عليها.

يُذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تشارك في جلسة اليوم، حيث تضع نفسها قيد الحجر المنزلي، بعدما خالطت طبيباً اتضحت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وجاءت نتيجة الاختبار الأول الذي خضعت له ميركل سلبية.

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ويمثل ميركل في البرلمان نائبها أولاف شولتس.

وطالب شويبله نواب البرلمان بالالتزام بالقواعد السارية على الجميع خلال الجلسة، خاصة الحفاظ على مسافة التباعد الضرورية بين الأفراد لعدم انتشار العدوى، معرباً عن شكره، باسم البرلمان، للأطباء وأطقم التمريض على جهودهم القصوى في مكافحة الوباء، كما شكر أيضاً المواطنين الذين يحافظون على استمرار توفير الإمدادات لباقي أفراد الشعب.

ومن المنتظر أن يصوت نواب البرلمان، اليوم، على حزمة مساعدات غير مسبوقة في تاريخ البلاد للشركات والمواطنين، لمواجهة تداعيات وباء كورونا.