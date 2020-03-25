البرلمان العربي يشيد بدعوة السعودية لعقد "قمة افتراضية" لمجموعة العشرين لمواجهة كورونا

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بدعوة المملكة العربية السعودية بعقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة دول العشرين غداً الخميس لمواجهة انتشار "فيروس" كورونا المُستجد، استشعارًا من المملكة بأهمية توحيد الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذا الفيروس الذي يجتاح العالم، وتخفيف آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب، وانطلاقاً من حرصها وعنايتها بأمن وسلامة واستقرار دول وشعوب العالم.

وثمّن السُّلمي في بيان له اليوم الإجراءات الوقائية الاستباقية الصارمة التي اتخذتها المملكة بشكل تصاعدي وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية بشكل فوري ومبكر لمنع انتشار فيروس "كورونا" التي تمثلت في إجراء الكشف الطبي على كل مُسافر قادم للمملكة وإيقاف العُمرة والسياحة وجميع رحلات الطيران الدولي، وتعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات، وتعليق العمل في جميع الدوائر الحكومية باستثناء قطاعات محدودة، ووقف جميع التجمعات والأنشطة والمسابقات الرياضية.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أنه من ضمن الإجراءات التي تسهم بشكل فعّال في الحد من انتشار فيروس "كورونا" داخل المملكة، استضافة جميع المسافرين القادمين للمملكة من الدول التي انتشر فيها الفيروس إلى مراكز الحجر الصحي وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة في جميع مساجد وجوامع المملكة، وتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي ووسائل النقل العام (الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات)، وفرض حظر التجول الجزئي في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة يوم 23 مارس الجاري لمدة 21 يوماً.