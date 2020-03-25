مجلس الشيوخ والبيت الأبيض يتفقان على خطة تحفيز الاقتصاد

أعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، صباح اليوم الأربعاء، عن توصل مجلس الشيوخ والبيت الأبيض والديموقراطيين لاتفاق بشأن خطة تحفيزية لمكافحة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إريك أويلاند، المستشار بالبيت الأبيض، إنه يأمل في تعميم نص مشروع القرار صباح اليوم.
ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.
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