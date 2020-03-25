الكويت تعلن شفاء 43 حالة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مارس 2020 01:16 مساءً - أكد الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، الأربعاء، أن الصين استطاعت السيطرة على فيروس كورونا المستجد تقريبا بسبب الإجراءات الاحترازية والخطوات الوقائية التي التزمت بها، مستشهدا بأن معدل الإصابات الماضية في معقر دار الوباء كانت في الغالب من حالات خارج الصين.

وأشار السند إلى ضرورة الوعي لخطورة هذا المرض وعدم إهمال الإرشادات والتعلميات، مشيرا إلى بعض دول العالم التي لم تعِ حجم الكارثة فانهار نظامها الصحي بوقت ضئيل جدا ولم تستطع مواجهة الوباء العالمي.

وعن آخر الأرقام، كشف المتحدث تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، معلناً شفاء 43 حالة من الوباء.

كما أوضح في المؤتمر الصحافي اليومي للوزارة، أن مجمل الحالات في الصين قد بلغ 81 ألفا، فيما وصل عدد الحالات حول العالم إلى أكثر من 380 ألف إصابة.

وأوضح أنه خلال الساعات الماضية فقط، سجلت 4 دول جديدة أول ظهور للمرض عندها، مؤكدا أن مجمل الدول التي ضربها الوباء حتى اليوم قد وصل إلى 196 دولة.

“لا تهاون ولا تساهل”

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يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان أكد قبل أيام أن كل أجهزة الدولة وإمكاناتها مسخّرة لحماية حياة الكويتيين والمقيمين، وذلك في كلمة متلفزة، الأحد، عن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير الكويت حينها، إن الحكومة تعمل على التوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع وباء كورونا الخطير، ملعنا أن السلطات ترتب لعودة الطلاب الكويتيين من الخارج وفق ما تتطلبه الإجراءات الطبية.

كما أثنى على الفرق الطبية المختصة التي قدمت تضحيات جسيمة لإنقاذ البلاد من الوباء.

وشدد على أنه لا تهاون ولا تساهل في تطبيق إجراءات الوقاية، مؤكدا أن التركيز حاليا يصب في احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولوية قصوى، بحسب تعبيره.