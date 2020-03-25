كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلند.. مسؤول: الإغلاق يثير نزوح 60 ألف عامل مهاجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فر نحو 60 ألف عامل مهاجر يعيشون في تايلاند منذ أن أغلقت السلطات مراكز التسوق والعديد من الشركات في مطلع الأسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما أعلنه مسؤول بوزارة الداخلية التايلاندية، اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية التايلاندية لوكالة "رويترز"، إن نحو 60 ألف عامل مهاجر من لاوس وكمبوديا وميانمار عادوا إلى منازلهم حتى يوم الثلاثاء. أبلغت تايلاند عن 934 حالة إصابة بالفيروس، وهو ثاني أعلى عدد تم الإبلاغ عنه في جنوب شرق آسيا.

وأضاف "يي مين" من لجنة تحالف المساعدة، وهي منظمة غير ربحية تساعد العمال المهاجرين في تايلاند: "أن سلطات الولاية ترتب لإعادة العمال إلى ولاياتهم ومناطقهم بالسيارة، لكن البعض لم يستطع الانتظار وحاولوا تجاوز الحدود".

وأردف، أن نحو 30 ألفًا عبروا في الأيام الأخيرة عبر عدة بوابات.

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وقد تركت الإجراءات الأخيرة في تايلاند الكثيرين بدون وظائف وأدت إلى نزوح جماعي لعدد كبير من أربعة أو خمسة ملايين عامل مهاجر في البلاد، معظمهم من لاوس وميانمار وكمبوديا.

أغلقت تايلاند حدودها البرية، وأخبرت الناس بالبقاء في منازلهم، وأغلقت معظم الشركات في محاولة لمنع الفيروس. من المقرر أن تستدعي رئيسة الوزراء، برايث تشان أوشا، سلطات الطوارئ الكاسحة يوم الخميس.

تجمعت حشود كبيرة على حدود ميانمار، وحملوا حقائب وأمتعة على ظهورهم وسط مشاهد فوضوية في بعض الأحيان بينما كانت الحشود تتدافع فوق البوابة.

نقلًا عن السجلات الرسمية، قال مشرع في ميانمار، ثانت زين أونج، إن الرقم الذي مر عبر نقطة تفتيش واحدة هو 18000، مع مرور أرقام مماثلة عبر ثلاث نقاط أخرى.