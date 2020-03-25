كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغافورة.. مسؤول يقود مكافحة فيروس كورونا يبكي في البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار وزير حكومي في سنغافورة، يقود قوة مكافحة فيروس كورونا بالدموع في منتصف الطريق خلال خطاب في البرلمان، اليوم الاربعاء، كما شكر العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم على جهودهم في معالجة الوباء.

ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، قال لورنس وونج، وصوته يهتز قبل أن يوقف الخطاب فجأة: "الكلمات ليست كافية". بدأ بالبكاء وقال: "أرجوكم أمهلني دقيقة".

سنغافورة التي تكافح تفشي فيروس كورونا لأكثر من شهرين، وقد شهدت ارتفاعًا حادًا في الحالات المستوردة بشكل رئيسي في الأيام الأخيرة إلى ما مجموعه 558 إصابة، وسجلت يوم السبت أول حالات الوفاة من الفيروس.