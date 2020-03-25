كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 658 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، عن السلطات الصحية في روسيا، أن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 658 حالة.

وقد أغلقت السلطات الروسية، النوادي الليلية وصالات السينما في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا، الجمعة، أن علماء روس بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد على حيوانات في مختبر بسيبيريا.

وطور علماء بمركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك، نماذج لقاحات استنادا إلى 6 مفاهيم تكنولوجية مختلفة وبدأوا التجارب الإثنين.

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ونبه علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة قد لا تسفر عن شيء إلا بعد 12 إلى 18 شهرا.

وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في بيان: "تستخدم الفئران في معظم الأحيان لمثل هذه الدراسات وغيرها من حيوانات التجارب".

وأضافت أن العلماء يتوقعون البدء في طرح لقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الإثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الجملي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.