كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان.. إذاعة: طوكيو تصبح مركز لوباء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقع العاصمة اليابانية، طوكيو، في مركز وباء فيروسات كورونا، حيث أن بها حالات أكثر من أي منطقة أخرى بعد تسجيل رقم قياسي في يوم واحد، وفقًا لما أظهرته البيانات من هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية.

وقالت الإذاعة، إن الوباء أصاب 1214 شخصًا في اليابان حتى وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء، و 43 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس. ويستبعد هذا 712 حالة من سفينة سياحية راسية بالقرب من طوكيو الشهر الماضي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

سجلت طوكيو 17 حالة قياسية جديدة يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد إلى 171، وتجاوزت الجزيرة الشمالية في جزيرة هوكايدو الأكثر تضررًا كمحافظة بأكثر الإصابات، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة.

اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على إعادة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 إلى عام 2021 بسبب تفشي المرض.

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جاءت الإصابات الجديدة في طوكيو بعد أن حذر الحاكم يوريكو كويكي من أن إغلاق العاصمة ممكن إذا شهدت زيادة كبيرة في عدد الحالات.

دعا كويكي يوم الاثنين السكان إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب الإغلاق. وقالت، إن الأسابيع الثلاثة المقبلة كانت حاسمة فيما إذا كانت طوكيو ستشهد "تجاوزا" - زيادة متفجرة - في حالات الفيروس.

أنهت جزيرة هوكايدو حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا، التي شهدت 163 حالة.

وبحسب إحصائيات لـ"رويترز"، فإن الوباء أصاب الآن أكثر من 420 ألف شخص في 196 دولة، مع ما يقرب من 19 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.