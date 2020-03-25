كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تغلق البرلمان لمدة أربعة أسابيع بداية من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يعلق برلمان المملكة المتحدة الجلسات لمدة أربعة أسابيع على الأقل اعتبارا من اليوم الأربعاء كجزء من جهود الحكومة البريطانية لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، كان من المقرر أن يغلق البرلمان عطلة عيد الفصح لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من 31 مارس، لكن اقتراحًا على ورقة الطلب اليوم الأربعاء يقترح أن يبدأ الأسبوع مبكرًا، وسط تزايد المخاوف من تعرض السياسيين والموظفين للخطر من خلال الاستمرار في العمل هناك.

كانت قد أغلقت بالفعل أمام الزوار وقللت عدد المشرعين المسموح لهم في غرفة مجلس العموم للسماح لهم بالجلوس بشكل أكبر وفقًا للإرشادات المتعلقة بالتشتيت الاجتماعي.

وقال رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، يوم الاثنين أيضًا، إن أي أصوات جرت سيتم تكييفها لتجنب العملية المعتادة التي يمكن أن ترى مئات من المشرعين محشورين في غرفة ضيقة معا أثناء فرز الأصوات.

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وجاء في الاقتراح المقدم من رئيس مجلس العموم، جاكوب ريس موج: "أن يرفع هذا المجلس، في صعوده اليوم، حتى الثلاثاء 21 أبريل 2020".

وقال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جينريك، إنه في حين أن معظم المشرعين أرادوا أن يواصل البرلمان الجلوس لفحص الحكومة، كان من المهم أيضًا حماية الموظفين الذين يعملون هناك.

وأضاف لتلفزيون "بي بي سي": "أنا متأكد من أن البرلمان سيعود بعد عطلة عيد الفصح وأعتقد أنه من المهم حقًا ، مهما كانت هذه الأزمة عميقة وخطيرة، أن يستمر البرلمان في العمل بشكل ما".

من المتوقع أن يوافق مجلس الأعيان، ومجلس اللوردات، على قانون الطوارئ اليوم الأربعاء، الذي يمنح السلطات سلطات واسعة لمعالجة تفشي فيروس كورونا.