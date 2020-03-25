كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، باستقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين.

يذكرأن، الكنيست الإسرائيلي هو البرلمان الإسرائيلي حيث يتركز عمل التشريع ومراقبة الحكومة الإسرائيلية. عدد نواب الكنيست 120 نائبًا، ينتمي كل منهم إلى حزب مسجل ويعمل ممثلا لهذا الحزب.

وقد أطلق اسم "الكنيست"، على البرلمان نسبة إلى اسم مجلس الحاخامين الوارد في الميشناه: "قبل موسى التوراة من سيناء وسلمها ليشوع، ويشوع للشيوخ، والشيوخ للأنبياء، والأنبياء سلموها لرجال الكنيست الكبير (=المجمع الكبير)." (أول جملة في الميشناه)

والجدير بالذكرأن، نظام السلطة الإسرائيلية هو نظام برلماني متعدد الأحزاب. لذلك تتم الانتخابات العامة للكنيست فقط، حيث ينتخب أعضاء الكنيست رئيسا للحكومة من بينهم ويقرون تعيين جميع الوزراء.

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قررت الحكومة الإسرائيلية، منذ قليل، تقييد حركة التنقل اعتبارا من الثامنة مساء اليوم، ومنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للتزود بالغذاء والدواء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، في وقت سابق، تسجيل خامس حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في وقت زاد فيه عدد المصابين إلى 1656 حالة.

وتوفى إسرائيلي يبلغ من العمر 87 عاما ويعاني من مرض السكري، في مستشفى هداسا بمدينة القدس الغربية.