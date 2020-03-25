كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق تام وشامل في الهند لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استيقظت جميع الهند، اليوم الأربعاء، على إغلاق شامل لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وهو أحد أكثر الجهود طموحًا في العالم لمكافحة فيروس كورونا، لكن الأمر لم يمنع حشود من الناس الذين يتجمعون للتخزين في محلات البقالة والكيميائيين.

يبدو أن حصيلة الهند من 536 حالة وتسعة وفيات ضئيلة مقارنةً بتلك الموجودة في الصين وإيطاليا وإسبانيا، لكن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي حذر خبراء الصحة من أن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تواجه موجة مد من الإصابات إذا لم تتخذ خطوات صعبة، كما أوردت وكالة "رويترز".

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أمر "مودي" بالإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع في خطاب أمام الأمة مساء الثلاثاء، قبل نحو أربع ساعات من دخوله حيز التنفيذ.

وقال رام أغاروال، وهو بقال في دلهي: "لا توجد تعليمات واضحة، الشرطة تطلب منا أن نغلق"، مضيفًا، أن الأشخاص يتطلعون إلى شراء الطعام الجاف والحليب.