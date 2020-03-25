كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس: مسلحون من "بوكو حرام" يقتلون 92 جنديا تشاديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل مسلحو جماعة بوكو حرام 92 جنديًا تشاديًا وجرحوا 47 آخرين في أعنف هجوم على الجيش في تشاد، حسبما كشف الرئيس التشادي، إدريس ديبي، في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وقال "ديبي"، خلال زيارة للموقع يوم الثلاثاء: "لقد شاركت في العديد من العمليات ... ولكن لم نفقد الكثير من الرجال في تاريخنا في وقت واحد".

وتعرض الجنود للهجوم يوم الاثنين على قرية بوما الجزيرة في منطقة بحيرة تشاد في غرب البلاد حيث تقاتل جيوش تشاد ونيجيريا والنيجر المسلحين منذ سنوات.

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وأظهرت لقطات على التلفزيون الحكومي "ديبي" الذي يحكم تشاد منذ عام 1990 ونجا من عدة تمردات ومحاولات انقلاب وهو يسير بين بقايا السيارات المحترقة.

وقتل تمرد "بوكو حرام" الذي اندلع في شمال شرق نيجيريا عام 2009 أكثر من 30 ألف شخص وأجبر نحو مليونين على مغادرة منازلهم.

وفي مناطق أخرى في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر، يوسع المسلحون المرتبطون بالقاعدة وتنظيمهم تواجدهم وقتلوا مئات القوات على مدى الأشهر الستة الماضية.