عاجل…ولي العهد البريطاني أصيب بفيروس كورونا المستجد

كشفت وكالة رويترز للأنباء، قبل قليل، أن ولي العهد البريطاني ،الأمير شارز، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وكان الوباء الذي تحول إلى جائحة، قد انشر بشكل كبير في بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية.
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