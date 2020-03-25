تركيا توجه التهم ضد 20 سعوديا في قضية مقتل جمال خاشقجي

قال مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الأربعاء، إنه أعد لائحة اتهام ضد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، موكداً أنّ لائحة الاتهام تضمنت 20 مشتبهاً بهم، وفق ما أوردته “رويترز”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، في مقال كتبه، نهاية العام الماضي، لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إنّ السعي إلى عدم بقاء الجناة من دون عقاب هو “دَين علينا لعائلة جمال خاشقجي”. وتابع: “نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية”.

وعلى ذات الصعيد، قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، في دجنبر الماضي، إنّ تركيا ستتابع قضية مقتل خاشقجي “إلى أقصى مدى”، منتقداً حكماً كانت قد أصدرته الرياض في “محاكمة صورية”، واصفاً إياه بـ”الإهانة لذكاء المراقبين”.

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وبعد نحو عام من جلسات غير علنية، وعدم إعلان أسماء المتهمين، أعلنت النيابة السعودية عدم توجيه تهم لسعود القحطاني، وهو مستشار لولي العهد، إلى جانب تبرئة أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بمدينة إسطنبول التركية حين ارتكاب الجريمة، فيما أصدرت أحكامًا أولية بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) بين 11 مدانًا.

وقال ألتون: “الحكم في هذه المحاكمة الصورية إهانة لذكاء أي مراقب نزيه، يجب أن يواجه المسؤولون (عن القتل) العدالة عاجلاً أم آجلاً”.

واختفى خاشقجي (59 عاماً) عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر عام 2018، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب. وبعد 18 يوماً على اختفائه، أقرّت الرياض، بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر “شجار” مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنّها أوقفت 18 شخصاً سعودياً، على خلفية الواقعة، بينما لم توضح مكان جثمانه.