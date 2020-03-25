مؤلم.. انتحار شاب شنقا داخل منزله في الفقيه بن صالح

وضع شاب من الفقيه بن صالح حدا لحياته، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بعدما تم العثور عليه، معلقا داخل منزل أسرته بحي الرجاء بمدينة الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 29 سنة، عثر عليه جثة هامدة داخل منزل أسرته، في مشهد صادم لأصدقائه، وعائلته.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب إقدام الهالك على وضع حد لحياته بهذه الطريقة، لا تزال مجهولة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا واستنفرت السلطات المحلية وعناصر الامن عناصرها، وتمت معاينة الجثة وفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في الفقيه بن صالح من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.