إصابة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن القصر الملكي البريطاني، ظهر اليوم الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني بفيروس كورونا.

وسجّلت إيران اليوم الأربعاء، 143 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2077، وإجمالي الإصابات إلى 27 ألف و17 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن مصادر في وزارة الصحة، أن الساعات الـ24 الأخيرة، شهدت تسجيل ألفين و206 إصابة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، ظهر الأربعاء، عن تسجيل 5552 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطى عدد الوفيات في إسبانيا الصين، حيث وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3434.

وتخطت حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة الـ800 ضحية، وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 55 ألفًا و200 إصابة.