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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 مارس 2020
قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى 658 بعد تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد الحالات بلغت 163 إصابة، الأربعاء، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الروسية المعني بالتصدي للفيروس.
يذكر أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أكد، في وقت سابق، أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا إذا لزم الأمر.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان صادر عن السفارة الروسية في واشنطن أن "أجهزة الاختبار الخاصة بنا أظهرت جودتها العالية في الصين وإيران، وتم تسليمها إلى إيطاليا".
وأضاف البيان: "ينبغي على المواطنين الأمريكيين أن يعرفوا أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر".
وتشير أحدث البيانات المتوافرة إلى أن عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يقترب من 55 ألفا، والوفيات ارتفعت إلى 784 حالة وفاة.
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