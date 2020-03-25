وزير يمني: الصيادون لا يستطيعون ارتياد الأماكن البحرية بالساحل بسبب ألغام الحوثي

الأربعاء 25 مارس 2020

أفاد وزير بالحكومة الشرعية اليمنية بأن الصيادين لا يستطيعون ارتياد الأماكن البحرية بالساحل بسبب ألغام الحوثي وخوفاً من استهدافهم.



وكشف وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين أن الألغام البحرية التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أودت بحياة العشرات من الصيادين وإصابة آخرين الذين يبحرون لتوفير لقمة عيش لهم وأسرهم.

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وقال كفاين في تصريحات نشرتها صحيفة »المدينة»: إن أماكن بحرية كثيرة وخاصة في الساحل الغربي هي مناطق ذات جودة وتواجد أسماك بكثافة لا يستطيع الصيادون ارتيادها نتيجة الخوف من استهدافهم من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

منوهًا بأن برنامج نزع الألغام (سام) قام بنزع وتصفية عدد من الأماكن البحرية حتى تكون مناطق آمنة للصيد، مؤكدًا أن الصيادين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في محافظتي الحديدة وحجة يتعرضون لمضايقات كبيرة حتى إن الفرق الإنسانية لم تستطع الوصول لهم ومن يقوم بالتواصل مع قيادة الوزارة في الحكومة الشرعية تقوم المليشيات بعمليات بطش بأملاكهم وأسرهم.

وأشاد كفاين بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن في القطاع السمكي وبالأخص في مجالات تحسين معيشة الصيادين وتحسين الجودة وحجم الإنتاج ومعايير السلامة حيث تم توزيع 15 قارب صيد كبير كما أنه جاري العمل على تحسين وتأهيل المنشآت السمكية ومواقع الإنزال وساحات الحراج ومختبرات الجودة من خلال ترميم هذه المواقع وهي 13 مركز إنزال ومختبرات في محافظات عدن لحج شبوة وحضرموت وسقطرى وتأهيل مصنع الغويزي بمدينة المكلا وهناك دعم كبير للمرأة الساحلية وإيجاد فرص عمل لها أيضًا كما قدم البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن 100 قارب صيد في المهرة وسقطرى.