شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أكثر من 4100 إصابة بكورونا المستجد في يوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 1:37 مساءً, 25 مارس 2020 م المناطق - وكالات سجلت ألمانيا 4191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 36 حالة وفاة بالفيروس خلال يوم واحد.

وأفادت بيانات من معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في ألمانيا ارتفع إلى 31554 حالة وإجمالي الوفيات إلى 149 حالةً.

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