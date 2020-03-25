شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن .. إطلاق صافرات الإنذار مع بداية حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن انه سيتم في تمام الساعة السادسة مساء من كل يوم إطلاق صافرات الإنذار، إيذانا بمنع الحركة نهائيا وانتهاء الوقت المسموح للمواطنين للتزود بالمؤن، حيث سيتم ضبط كل من يتواجد بالشارع العام بعد إطلاق الصافرات.

وأكدت المديرية على مباشرة تكثيف الرقابة على حركة المركبات غير المصرح لها بالمسير منذ الصباح وحجزها، حيث تم حجز عدد كبير من المركبات غير الملتزمة بما صدر من قرارات ولن يتم التهاون مع كل من يقوم بمخالفتها، ودعت من الجميع الإلتزام بتطبيق الأوامر كما صدرت دون أية تجاوزات.