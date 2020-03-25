شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد أرواح 2077 إيرانياً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 2077 ، وذلك بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 27017 حالة بعد تسجيل 2206 حالة إصابة جديدة. كما أعلن أن 9625 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه الوكالة الإيرانية.