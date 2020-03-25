اكد محافظ نينوى نجم الجبوري، الاربعاء، ان المصابين الخمسة بفايروس كورونا حالتهم الصحية جيدة، فيما اشار الى ان هناك 36 من الملامسين للمصابين.
وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المصابين الخمسة بفايروس كورونا حالتهم الصحية جيدة وفي تحسن مستمر"، مبينا "لدينا 36 شخصا من الملامسين للمصابين في الحجر الصحي بمستشفى السلام بأيسر الموصل".
واضاف ان "هؤلاء الملامسين لاتوجد عليهم اعراض اصابة حتى الان"، مشيرا الى "اننا قمنا بحجر 7 اشخاص كانوا قادمين من محافظات اخرى في وقت سابق للتأكد من سلامتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نينوى: المصابون الخمسة بكورونا بحالة صحية جيدة ولدينا 36 شخصا من الملامسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.