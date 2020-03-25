نينوى: المصابون الخمسة بكورونا بحالة صحية جيدة ولدينا 36 شخصا من الملامسين

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المصابين الخمسة بفايروس كورونا حالتهم الصحية جيدة وفي تحسن مستمر"، مبينا "لدينا 36 شخصا من الملامسين للمصابين في الحجر الصحي بمستشفى السلام بأيسر الموصل".

واضاف ان "هؤلاء الملامسين لاتوجد عليهم اعراض اصابة حتى الان"، مشيرا الى "اننا قمنا بحجر 7 اشخاص كانوا قادمين من محافظات اخرى في وقت سابق للتأكد من سلامتهم".