'بالقوة'.. اغلاق اكبر تجمع في سوق شعبي بالنجف 'صور'

يبدو أن الحاجة اصبحت ملحة "لاستخدام القوة" في منع التجمعات، حيث اغلقت قوات امنية وخدمية مشتركة اكبر تجمع في سوق شعبي بمحافظة النجف.



وكان محافظ النجف اعلن في تصريح صحافي أمس الثلاثاء، تسجيل ١٣ اصابة جديدة بفايروس وقال مراسل الخليج 365، في محافظة النجف، إن قوة امنية صحية خدمية مشتكرة اغلقت، اليوم، سوق حي الجزيرة بالكامل، مشيرا الى اخراج المواطنين واصحاب البسطات وغلق المحال لتطبيق خطة حظر التجوال وتعفير السوق من قبل طبابة الدعم الوجستي، والذي يعد اكبر تجمع لسوق شعبي بالنجف.وكان محافظ النجف اعلن في تصريح صحافي أمس الثلاثاء، تسجيل ١٣ اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، وحذر بعض المواطنين الذين لم يلتزموا باجراءات الحظر. واشار المحافظ الى تمديد حظر التجوال في النجف، لغاية الاول من نيسان المقبل، عازيا سبب التمديد كون أن آخر عائلة عراقية قادمة من ايران ودخلت في المحافظة هو يوم الـ17 من اذار الحالي. Advertisements

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