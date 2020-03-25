صحة الكرخ تعلن عن منع دفن جثة رجل توفي قبل اسبوع بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن منع دفن جثة رجل توفي قبل اسبوع بفايروس كورونا، فيما تعهدت بتجهيز الجنازة وتشييعها ودفنها.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "أين الدين؟ أين الإسلام ؟أين الإنسانية ؟ أين الضمير ؟ أين الغيرة العراقية؟، هل يسمح دينكم وإنسانيتكم وضميركم منع دفن جثة رجل توفاه الله قبل اسبوع بكورونا"، مبينا ان "زوجته وابنه اصيبوا وهم حالياً في المستشفى وجميع افراد عائلته في الحجر بمستشفى آخر".
واضاف "منذ اسبوع ونحن نحاول دفنه ولا يسمح لنا، فمقابر المسلمين اغلقوها بوجوهنا والصحراء منعونا منها ولا يوجد مسوّغ علمي لذلك"، مشيرا الى ان "الجثة يتم دفنها بطريقة علمية و من غير الممكن لها نشر العدوى فضلا عن ان الفايروس سوف يموت تحت التراب بعد مدة قصيرة".
وتابع "هل يعقل ان ابناؤنا في الصحة يواجهون المرضى الأحياء وجهًا لوجه وانتم تخافون من جثة مدفونة تحت التراب في المقبرة او في الصحراء"، متعهدا بـ"تجهيز الجنازة وتشييعها ودفنها على نفقتي الخاصة".
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