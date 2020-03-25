عبد المهدي يوجه بتعزيز القطعات العسكرية في واسط

وجه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بتعزيز القطعات العسكرية في محافظة واسط.
وقال مراسل الخليج 365، ان القائد العام للقوات المسلحة وجه بتعزيز القطعات العسكرية في واسط بفوج من الشرطة الاتحادية وفوج من الجيش العراقي.
واضاف ان ذلك جاء لبسط الامن والاستقرار في واسط وتعزيز قوة فرض حظر التجوال
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