صحة صلاح الدين تلزم المستشفيات الاهلية بفتح ردهات عزل للمصابين بكورونا

اعلنت دائرة صحة صلاح الدين، الاربعاء، عن الزام المستشفيات الاهلية بفتح ردهات عزل للمصابين بكورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر الزام المستشفيات الاهلية في المحافظة بفتح ردهات عزل للمصابين بفايروس كورونا". يذكر ان محافظة صلاح الدين لم تسجل لغاية الان اية اصابة بفايروس كورونا، بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتزام المواطنين بالتعليمات الصادرة من صحة المحافظة.

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