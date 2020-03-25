الكويت تُسجل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا و4 تماثلت للشفاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الكويت - الخليج 365 أعلنت الكويت اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements وقال وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأربعاء شفاء أربع حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (ھم مواطنان ووافدان لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة. وقال الشیخ باسل الصباح نشرته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الأربع من الفیروس. وذكر أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

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