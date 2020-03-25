لفت وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي الى إن "32 مواطنا تركيا توفوا بفيروس كورونا خارج البلاد"، مشيرا إلى أن "هناك أتراك في أوروبا توفوا بسبب كورونا ونقوم بالتنسيق مع الدول الأوروبية من أجل إعادة جثامينهم إلى تركيا بعد طلب من أسرهم".
وأضاف جاويش أوغلو: "في الأيام الماضية تم إعادة أتراك من دول عدة من بينها مصر والسودان والمغرب وتم وضعهم قيد الحجر الصحي".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت يوم 11 آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 32 مواطنا تركيا بفيروس كورونا المستجد خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.