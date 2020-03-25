مسؤول ايراني: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 2077

اشار مسؤول ​إيران​ي الى ان "عدد ​وفيات​ ​فيروس كورونا​ ارتفع إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة خلال 24 ساعة".

وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الرسمي، نقلا عن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبا يمكث في المنازل، في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

واشار روحاني الى إنه تقرر أيضا تمديد الإفراج المؤقت عن بعض ​السجناء​ إلى 18 نيسان أو نحو ذلك لمكافحة انتشار الفيروس.

وكان روحاني قد اكد، الاثنين، إنه ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن بلاده ليس لديها نية لقبول عرض ​واشنطن​ تقديم مساعدة إنسانية.