الحكومة الفلسطينية: إصابتان جديدان بفيروس كورونا

أعلن الناطق بإسم ​الحكومة الفلسطينية​ إبراهيم ملحم، عن "تسجيل إصبتين جديدتين ب​فيروس كورونا​، واحدة في ​رام الله​، والثانية بلدة بدو شمال غرب ​القدس​ المحتلّة". وكان ملحم أعلن يوم أمس أنه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60، فيما تماثلت 16 منها للشفاء"، موضحا أن "270 طالبا فلسطينيا من أراضي الـ1948 سيصلون إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، بينهم 7 طلاب من الضفة، وأنه جرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإرسال سيارة إسعاف خاصة لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الغراند بارك برام الله".

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