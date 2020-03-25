رئيس البرلمان الإسرائيلي يعلن إستقالته من منصبه

أعلن رئيس البرلمان ال​إسرائيل​ي (​الكنيست​) يولي إدلشتاين استقالته من منصبه تجنبا للخضوع لأمر قضائي يجبره على انتخاب خليفة له. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أمرت ادلشتاين، بإجراء تصويت من أجل انتخاب رئيس للكنيست، بعد أن أوضح ادلشتاين بأنه لا ينوي فعل ذلك. وفي رد على دعوة ​القضاة​ لإجراء التصويت، قال ادلشتاين بأنه لن يوافق على أن تضع المحكمة أمامه إنذاراً، وأن التدخل في عملية برلمانية كهذه ليس في محله. وقبل ذلك، طلب وزراء الليكود من أدلشتاين تجاهل توجيهات المحكمة العليا التي ناقشت التماسات لإجبار أدلشتاين على السماح بانتخاب رئيس للكنيست.

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