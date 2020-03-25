الملك السعودي منع الدخول والخروج من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

وافق الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​. ومن بين هذه الإجراءات: منع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ​الرياض​، و​مكة المكرمة​ و​المدينة المنورة​ وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

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