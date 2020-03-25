حنكش: تكليف الانماء والاعمار بتوسيع مطمري برج حمود والجديدة قرار جائر

أوضح عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تعليق على ملف مطمري ​الجديدة​ و​برج حمود​ ان ما حصل في هذا الملف جريمة موصوفة ونحن دخلنا بمسار قضائي منذ بدء الامر ورفعنا دعوة لوقف الاعمال في المطمرين إلا ان الاعمال استمرت لأن المتعهدين وأصحاب العمل أقوى".

وأكد في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ انه "عرضنا حلولا عدة لهذه المشكلة في الاجتماعات الوزراية والنيابية منذ العام 2012 لكن لا أحد يريد تنفيذ هذه الخطة".

ورأى ان "​مجلس الانماء والاعمار​ لا يضع يده على ملف إلا ويخربه وتكليفه بتوسيع مطمري برج حمود والجديدة قرار جائر بحق المنطقة واهلها ويندرج في اطار التدابير العشوائية ، ونحن لن نقبل بتوسيع المطمرين، وعلى كل مسؤول في ​الدولة​ تحمل مسؤولياته أمام الناس وأمام ضميره".