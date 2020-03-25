حواط خلال إطلاق التعليم عن بعد: الأولية للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية

أعلن وزير الإتصالات ​طلال حواط​، في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع وزير التربية والإعلام، لاطلاق التعليم عن بعد والدروس المصورة، أنه "موازاة بالتعاون مع ​أوجيرو​ وشركتي ألفا وتاتش، أصبحنا جاهزين لتلبية طلب وزير التربية طاقر المجذوب وسنؤمن التقنية اللازمة لبرنامج التعلم عن بعد".

وأكد حواط أن "الأولية للمدارس الرسمية و​الجامعة اللبنانية​ وبعد ذلك نعممه على ​القطاع الخاص​"، مذكرا أن "كل ذلك في ضوء الإمكانات المالية المتاحة بالتعاون مع ​الحكومة​"، مشيرا الى أن "وزير التربية سيعطينا الروابط اللازمة ونحن سنعممها"، مضيفا: "مشكور وزير التربية على المبادرة بالتعاون مع ​وزارة الاعلام​ و​وزارة الاتصالات​".