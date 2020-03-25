طقس يوم غد قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في مصلحة ​الطيران المدني​ أن طقسا ربيعيا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم السبت حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وتكوّن ضباب على المرتفعات ، كما يتوقّع تساقط ​أمطار​ محليّة اعتبارً من بعد الظهر في ​البقاع الشمالي​.

كما توقعت أن يون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1800 متر وما فوق.