أبو سعيد: لتأمين أماكن للنازحين مع تأمينات صحية أو تأمين العودة الآمنة

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أبرق مفوّض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق ​الإنسان​ ومستشارها لشؤون ​الأمم المتحدة​ في جنيف إلى ​هيثم أبو سعيد​، الى المستشار الأول ل​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، بعد أن أبلع أمين عام الأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيرس​ ومفوض السامي لحقوق الإنسان ميشال باشولية وجوب أخذ إجراءات إنسانية بخصوص ​النازحين​ السورين الذين يتعرضون لمضايقات أثناء إنتقالهم من المناطق التي تشهد عدد كبير من المصابين بفيروس "كورونا" إلى مناطق أكثر أماناً.

وطالب أبو سعيد جريصاتي التدخل في هذا الأمر "إما لجهة تأمين أماكن لهم مع التأمينات الصحية اللازمة، أو تأمين لهم عودة آمنة إلى ​سوريا​ خصوصاً وأن الأخيرة أعلنت خلو سوريا من الوباء المستفحل، ودعم الجهود التي بذلها مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس إبراهيم​ في هذا الملف الإنساني من قبل ​الحكومة الجديدة​".