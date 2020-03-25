وزيرة العدل: بالتعاون نضمن السلامة من كورونا

لفتت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تسهيلاً للعدالة، تقدمتُ بمشروع قانون يعفي من الغرامة سجناء منعهم عدم تسديدها من مغادرة ​السجن​ رغم إنقضاء محكوميتهم، وأقرته ​الحكومة​، وأنا اشكر واقدّر جميع الذين تجاوبوا مع مبادرة وقرارات ​وزارة​ العدل: ​مجلس القضاء الأعلى​، ​النيابة العامة التمييزية​، قضاة الجزاء، نقابتا المحامين، ​قوى الأمن الداخلي​. بالتعاون نضمن السلامة من ​كورونا​ وتأمين حسن سير العدالة باعتماد الوسائل الالكترونية في اجراءات الاستجواب وتخلية السبيل". إضغط للمزيد

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