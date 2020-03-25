حملة التكافل الاجتماعي تعلن عن توزيع حصص غذائية على المناطق

أعلنت الحملة الوطنية للتكافل الاجتماعي أنه بتاريخ 24/3/2020 تم عقد إجتماع في السراي الحكومي بين اللجنة الوزارية المعنية في الأزمة الحالية وبين ممثلين عن المجتمع الأهلي ، لافتة الى أنه "وبعد المباحثات تقرر صرف مبلغ 18 مليار ليرة لبنانية وذلك لشراء 100 ألف حصة غذائية وصحية بها, قيمة كل حصة منها 180 ألف ليرة لبنانية وسوف تبدأ اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية والجيش اللبناني والحملةالوطنيةللتكافل الاجتماعي بتوزيعها على المناطق اللبنانية كافة من خلال مساعدة البلديات والمخاتير في أقرب وقت ممكن".

كما توجهت الحملة الوطنية للتكافل الاجتماعي من الحكومة بالشكر الجزيل على ثقتها بها وتبنيها الكامل لمشروعها ودعمها الكبير له على كل صعيد وتخص الحملة بالشكر وزير الصناعة عماد حب الله وكذلك وزير الشؤون الاجتماعية بروفسور رمزي مشرفية اللذين واكبا ودعما عمل هذه الحملة منذ تأسيسها وحتى إقراره في مجلس الوزراء

واعتبرت أن "هذا التكامل والتماهي والتوأمة بين عمل الحكومة وعمل المجتمع المدني هو خشبة الخلاص وهو خارطة الطريق الصحيحة للنهوض بلبنان وخروجه من جميع أزماته وآخرها فايروس ​كورونا​ الجديد تدعوا إلى أعلى درجات التكامل بين جميع أبناء الوطن بكل مكوناته الشعبية والسياسية ليبقى لبنان".