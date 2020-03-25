مدير عام وزارة التربية: سنكمل التعليم بكافة الوسائل

أكد المدير العام في ​وزارة التربية​ ​فادي يرق​ خلال ​مؤتمر​ "اطلاق التعليم عن بعد" ان "التعاون بين مكونات العائلة التروبية الرسمية والخاصة يتجسد اليوم ونأمل ان نكمل بعملنا من اجل إيصال خدمة التعليم للجميع". وشدد على ان "الهدف بما نطلقه اليوم هو ابقاء التلاميذ في البيت آمنين ومنتجين"، لافتا إلى ان "التلاميذ هم مستقبل ​لبنان​ واي تعليم ينجزوه هو لبعد الازمة الراهنة التي ستنتهي انشاءالله"، جازما على "أننا سنكمل التعليم بكافة الوسائل وبكافة المسارات من أجل التربية ومن أجل لبنان".

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